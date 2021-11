Nicole Garcia: "Je suis une actrice qui fait des films"

"Amants", son neuvième long métrage en tant que réalisatrice, est un film noir que l'on ne spoilera (pas trop). Nicole Garcia tient au suspense et à la surprise. Et elle tente de contourner les stéréotypes. Interview d'une grande dame très active.

Elle aime que les personnages de ses films soient vivants, pleins de contradictions, comme elle, comme nous. Elle en parle avec gourmandise. "Dans ce film-ci, le mari, interprété par Benoît Magimel, est aussi intéressant que les personnages des amants. On raconte ses forces et ses fragilités. Et il y a quelque chose, chez lui, qu'on n'élucidera pas. La divine surprise de sa vie a été sa rencontre avec Lisa (jouée par Stacy Martin). C'est une passion qui le dévore."

"Amants" De Nicole Garcia. Avec Stacy Martin, Pierre Niney et Benoît Magimel. Sortie en salles le 17 novembre. ***

Nicole Garcia raconte le film et l'on sent son attachement à ses héros. Lisa, Simon, Léo. Un triangle amoureux emporté par la vie. Du coup, en interview, on se met à disséquer ensemble les rapports de ces êtres dont aucun n'est lisse. Et on sent qu'ils l'intriguent encore, qu'elle n'en a pas fini avec eux.

"Peut-être que je n'arrive pas à me délivrer de ces questions intimes dont traitent mes films… Mais c'est ce qui en fait ma mythologie."

Un combat intime

Quel était son challenge sur ce film? "Quand on fait un film, on cherche à toucher le public. Mais le mot 'challenge' appartient plutôt au domaine commercial", corrige-t-elle. Pour Nicole Garcia, faire un film représente un combat plus intime. "C'est arriver à ce qui vous émeut personnellement parvienne à bouleverser les autres. C'est pour cette raison que je fais des films. Peut-être que je n'arrive pas à me délivrer de ces questions intimes dont traitent mes films… Mais c'est ce qui en fait ma mythologie."

"La part d'autobiographie dans mes films, elle est immense. Je ne me doutais pas qu'elle serait aussi prégnante, aussi moteur."

On lui fait remarquer qu'elle a prononcé deux fois le mot "intime". Qu'y aurait-il d'autobiographique dans ses films de pure fiction? "La part d'autobiographie dans mes films, elle est immense. Je ne me doutais pas qu'elle serait aussi prégnante, aussi moteur. Je ne savais pas que le romanesque des histoires que je filme n'était rien sans la source intime qui l'animait." Là, elle s'arrête subitement car, ce qu'elle vient de me dire, il faut qu'elle le note. Sur des feuilles volantes. Et avec le bic que je lui tends… Elle reprend ses explications. "Il est question de solitude et de comment briser ce qui est solitaire. Et de trouver le désir de partager son existence. Ces trois personnages de 'Amants' sont comme ça."

On dit souvent du cinéma de Nicole Garcia qu'il est chic et élégant. Eh bien, elle trouve cet étiquetage complètement nul! "Ce ne sont pas des gens qui aiment mon cinéma qui disent ça. S'ils le disaient avant 'Amants', ils le rediront deux fois après. Parce que c'est vrai que l'univers de Léo à Genève, il a l'élégance que donne l'argent. Dans 'Place Vendôme', le personnage incarné par Catherine Deneuve est une grande joaillère. Mais si on voit des films comme 'Un week-end sur deux', 'Le fils préféré' et 'L'Adversaire', ce sont des gens qui vivent modestement. Peut-être que c'est de moi qu'ils parlent en se disant: 'Tiens, elle est chic et élégante'?" Bref, Nicole n'aime surtout pas le mot 'chic' qui, d'après elle, signifie le contraire de ce qu'il aimerait désigner.

"Le rapport avec les acteurs est tellement premier dans mes films. Je pense que je les sers bien et que je prends les plus grands risques avec eux."

C'est ça, l'amour

Être actrice, au départ, lui permet-il de mieux comprendre et diriger les acteurs? "C'est un atout extraordinaire. Je suis une actrice qui fait des films. Le rapport avec les acteurs est tellement premier dans mes films. Je pense que je les sers bien et que je prends les plus grands risques avec eux. Parfois, ils dépassent même les rêves que j'ai des personnages. Niney, sur ce film, il a été ma boussole noire."

Là voilà qui reprend note sur une feuille volante. Mais qu'en fait-elle de ses notes? "Je les relis. Parce que j'ai une grosse promotion sur ce film. On a attendu un an pour le sortir. Mais même s'il y a eu cette attente due à la pandémie, je me rends compte que c'est incroyable ce qu'il est proche de moi, ce film. J'ai effacé la distance entre la fin du montage et la sortie du film. C'est ça, l'amour." Large sourire.

"J'ai eu plein de nominations. Je peux même dire qu'en nominations, je suis très forte. Toutes catégories. Mais j'ai, chaque fois, raté la timbale."

Nicole Garcia n'a jamais reçu le César de la meilleure réalisatrice. "Incroyable, hein? J'ai eu plein de nominations. Je peux même dire qu'en nominations, je suis très forte. Toutes catégories. Mais j'ai, chaque fois, raté la timbale." Je lui fais remarquer qu'elle a obtenu un César de la meilleure actrice dans un second rôle, en 1980, pour "Le Cavaleur" de Philippe de Broca. Film dans lequel elle jouait avec son compagnon de l'époque, le délicieux Jean Rochefort. "Comme au casino, la première fois que j'ai joué. Et après plus. Pour 'Place Vendôme', on m'annonçait comme la favorite avec douze nominations. Pas un César. Quelle soirée! Quel enfer!"

"Les femmes arrivent dans le cinéma comme partout ailleurs. Et il était temps. Elles demandent très justement leur place."

Et le débat actuel sur la place des femmes réalisatrices, dans les festivals, les palmarès des festivals et autres remises de prix, qu'en pense-t-elle, elle qui, plus d'une fois, a été membre ou présidé des jurys à Cannes, Venise et cette année encore, à Angoulême? "Ce n'est pas que dans le cinéma qu'il faut que les femmes prennent leur place. Ça y est, les femmes sont sorties de leurs maisons. C'est vrai qu'elles rencontrent des obstacles et les contournent. Elles arrivent dans le cinéma comme partout ailleurs. Il était temps. Elles demandent très justement leur place. Après, dans le cinéma comme dans toute autre forme d'art, il serait dommage de faire des confusions entre le fait de mériter une chose parce qu'on est une femme. Quand on m'a dit, un jour, que je faisais du cinéma de femme, j'ai répondu: 'Non, je fais du cinéma.' On ne va pas nous ranger dans un cinéma de femmes. Et il faut que les récompenses aillent vers les meilleur.e.s. Il faut que cela aille à la qualité et pas au genre." Et si c'était comme pour les quotas de femmes en politique? "On ne peut pas confondre la politique et les arts. En politique comme ailleurs, la parité est encore en chemin, mais elle arrive. Je veux être optimiste sur ce point."

Pas une proie à "pipolades"

Pour elle, monter un film est-il une affaire facile? "J'ai la chance d'avoir éprouvé la fidélité d'un public. Le cinéma est une industrie et c'est violent comme une industrie. Mais j'ai cette chance que mes films trouvent un écho dans le public." Après le succès de "Lupin", série au méga succès dans laquelle elle tient un (petit) rôle récurrent, Nicole Garcia a-t-elle été tentée par la réalisation d'une série du même acabit? "J'ai essayé, mais je n'y suis pas arrivée. Et je suis partie sur un nouveau projet de long métrage. Je n'ai pas un grand goût des séries. Pourtant, tout le monde ne parle que de ça." On dirait que ça ne l'emballe pas du tout. "Quand on parle d'un film, on parle d'un film. Mais quand on parle d'une série, on passe tout de suite à une autre série", assène-t-elle.