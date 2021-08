"Passion simple" | Attendre un homme…

L’auteure culte Annie Ernaux, réputée inadaptable, donne lieu à un film rare: "Passion simple", avec Lætitia Dosch.

Une jeune femme témoigne, face caméra. À un moment précis de sa vie, tout ce qu’elle a vécu a dépendu d’un seul facteur, d’un seul élément, d’une seule présence: un homme, son amant, qu’elle attendait. On voit cette femme qui donne cours de littérature à l’université. Qui passe par le supermarché avant de rentrer chez elle et de faire à manger à son fils. Qui sort avec une amie. Qui se prépare devant le miroir de sa salle de bain. Est-ce que c’est mal? Est-ce que c’est bien? Elle ne vit plus que pour lui. Ce qu’elle attend de lui? Le plaisir, et bien plus encore: se découvrir elle-même. Car comme le lui fait remarquer son amie en sortant d’une projection d’"Hiroshima mon amour", elle n’est peut-être pas amoureuse seulement de lui, elle est aussi amoureuse de l’amour. Elle sort de ce qu’on attend d’elle, du quotidien, de sa condition. Elle échappe à son milieu, aux conventions, à la prédestination sociale. En se fondant dans l’attente de son bel amant russe, elle pose paradoxalement un acte d’une grande liberté… Et ce qu’elle découvre, étonnée, c’est elle-même.

Inadaptable?

En 1992, un roman signé Annie Ernaux séduit le grand public (plus de 200.000 exemplaires vendus), et ce, contre toute attente. Contre toute attente? Oui, car il ne s’agit pas d’un best-seller annoncé – ni polar haletant, ni livre feel good, ni guide de développement personnel. Le projet d’Annie Ernaux est simple: tout dire, en évitant toute forme d’artifice littéraire. Simplement énoncer les faits, le plus simplement possible. La séduction. Les corps. L’attente. Depuis, le livre a été adapté au théâtre avec succès, en mode confession. Le voici à présent au cinéma, un médium réaliste qui risque de mettre à nu une démarche aussi radicale. Car avec sa prose ciselée, nue, directe, Annie Ernaux, devenue entretemps une auteure culte, est réputée "inadaptable"…

Pourtant, la sauce prend. À quoi rêvent les femmes qui somnolent en souriant vaguement dans les métros? À quoi pensent-elles quand elles déambulent à travers la ville, le regard ailleurs? Où vont leurs pensées profondes, les plus secrètes, les plus intimes? Vers le corps musculeux et tatoué de leur bel amant russe, pardi. Pour beaucoup, c’est un fantasme, pour elle, c’est la vraie vie. Elle se répète à l’infini les conditions de leur rencontre. À quoi ressemblait son appartement ce jour-là, la lumière, les aliments, les vêtements: dans un ballet recommençable à l’infini, elle convoque ce qui a pu donner vie à ce moment charnière, fondateur, béni.

Bande-annonce "Passion Simple"

Collection de détails sacrés

Pour nous immerger dans le monde de l’héroïne, la réalisatrice libanaise Danielle Arbid (par ailleurs grande prêtresse de l’art contemporain et des installations) nous propose un film au rythme étrange, tout en nuances. Elle utilise les codes esthétiques d’un cinéma français post-Nouvelle Vague, pour mieux nous accrocher à une psyché: voix off en mode confession, plans mouvants, séquences clippées avec ritournelle, jeu parfois un rien distancié – qui pourrait sonner faux à l’oreille de ceux qui ne sont pas familiers de Rivette ou de Truffaut. Mais ce mode impressionniste fonctionne. Pour une femme amoureuse (comme pour l’auteure du roman), tous les détails comptent. Cette exhaustivité presque sacrée, le film la compile pour nous. Jusqu’à ce que ça devienne presque irritant – mais les beaux amants ne sont-ils pas irritants, eux aussi, dans la vraie vie?

Sur des musiques envoûtantes, Laetitia Dosch collectionne pour nous les moments vrais, pulsants, vivants.

Dans le rôle de l’amant russe distant et jouisseur (via des séquences de sexe fort allusives à l’heure de YouPorn), l’enfant terrible du ballet contemporain: Sergueï Polounine. Face à lui, pour réussir le pari de donner chair à Hélène, il fallait une actrice à qui pareille aventure allait arriver pendant le tournage – plonger en elle-même comme son personnage – même si ce n’était pas via une histoire d’amour, mais bien via une aventure de cinéma. Sur des musiques envoûtantes (comme cette reprise en anglais de "Ne me quitte pas"), Laetitia Dosch collectionne pour nous les moments vrais, pulsants, vivants. Celui où on vérifie compulsivement son portable. Celui où on fait des vœux dans les églises. Celui où on s’endort dans le métro. Et même ces moments où la passion s’étire et s’étiole. Mais où l’électricité sublime s’invite encore dans les absences, comme des traces précieuses.