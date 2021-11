Penélope Cruz, royale dans "Madres Paralelas", le dernier Almodóvar

Sortie cinéma: avec "Madres Paralelas" ("Mères Parallèles"), Pedro Almodóvar offre un nouveau rôle en or à Penélope Cruz et révèle Milena Smit. Très inspiré par les mystères de la maternité, il l’est hélas moins en évoquant le franquisme.

Ce vingt-deuxième long métrage de Pedro Almodóvar (72 ans) n’est pas le premier où il explore les mystères de la maternité et les liens entre mères et filles. On se souviendra, par exemple, de « Tout sur ma mère » ou de «Julieta» . Il n’est pas le premier non plus où il offre à Penélope Cruz un rôle en or – on pense, entre autres, à «Volver» – mais cette fois, récompensée par la Coupe Volpi de la meilleure actrice à la Mostra de Venise , Penélope peut envisager de figurer dans la shortlist des Oscars .

En mère célibataire assumée, même si un peu malgré elle, l’actrice éblouit par son naturel et la puissance de son jeu, qui va crescendo. Son personnage, Janis (comme Janis Joplin) est photographe pour un magazine. Lors d’un shooting, elle fait la connaissance d’Arturo (Israel Elejalde), un archéologue séduisant mais marié. Elle lui parle d’une fosse commune où le corps de son arrière-grand-père avait été jeté après avoir été tué par les Phalangistes. C’est là que «Madres Paralelas» dévoile son pan politique. Et c’est une première dans la filmographie du réalisateur.

Les Phalangistes étaient chargés des sales besognes de Franco, dès les premières années de la dictature espagnole. Le film s’inscrit dans l’actualité espagnole où le gouvernement s’applique au devoir de mémoire et à rechercher les milliers de victimes du franquisme dont beaucoup se trouvent dans des fosses communes. Lors de la présentation de «Madres Paralelas», à Venise, le réalisateur a confié que, dans sa famille, on ne parlait pas de la guerre de 1936. Mais qu’aujourd’hui, en Espagne, «les générations des petits enfants des victimes demandent l’addition car, ce traumatisme collectif a été mis sous le tapis à l’arrivée de la démocratie».

Milena Smit, la révélation du film

Cette recherche sur les traces d’un passé douloureux d’un peuple vient s’ajouter à l’itinéraire d’une quadragénaire qui rencontre une jeune femme à la maternité. Janis étant tombée enceinte des suites de son aventure passionnée avec l’archéologue fait chambre commune avec Ana, jouée par la vibrante Milena Smit (la révélation du film). Cette dernière, on l’apprendra, a été violée par trois hommes. On apprendra aussi que les bébés de Janis et Ana ont été intervertis à la maternité… Ce qui mènera à plusieurs péripéties où il est question de test de maternité, du véritable sens de l’amour maternel, des mères célibataires qui le sont presque par tradition…

Et comme toujours chez Almodovar aux scènes de drame se mêlent des moments de pure comédie. Avec notamment Rossy de Palma en rédactrice en chef d’un magazine glossy et grande amie du personnage joué par Penélope. Avec aussi Aitana Sánchez-Gijón qui incarne la mère d’Ana et livre une scène jubilatoire sur le métier d’actrice, son rôle étant celui d’une actrice sur le retour. Lorsqu’elle lance: « Les acteurs sont tous de gauche», cela déclenche un grand rire dans la salle.

La maternité et la Guerre d'Espagne

On le voit, il y a, ici, deux histoires. Celle de la maternité et ses divers états et statuts, et celle de l’Histoire politique. Et ce qui nous a semblé, c’est que malgré son ambition juste, Almodovar était plus à l’aise à écrire et mettre en scène la première histoire. La seconde devenant pratiquement un background alors qu’elle méritait d’être développée. Ce que le réalisateur fera, peut-être, dans un prochain film. Mais sur l’aspect de la mémoire historique, on reste un peu sur notre faim.

En revanche, tout ce qu’il filme des différents aspects de la maternité et des mères célibataires est incroyablement percutant et émouvant. Et on ne peut que saluer sa maestria à tailler sur mesure des rôles féminins forts et sensibles pour des actrices qui le sont tout autant.

