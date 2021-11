Quand Jane Campion fait brûler Benedict Cumberbatch

15 jours avant Netflix, voici en salles le nouveau Jane Campion, un faux western qui offre à Benedict Cumberbatch le rôle de sa vie.

Les infinies plaines de l'Ouest. Dans la poussière de la fin d'après-midi, une grande maison toute droite sortie d'une huile d'Edward Hopper, genre "House by the Railroad". Dans l'immense et luxueuse demeure, deux frères cohabitent: George le blond bedonnant, et Phil le grand brun taiseux. Quand l'un s'éternise dans son bain, l'autre, culotte de peau collée aux fesses, passe tout son temps avec le bétail, et n'entame qu'épisodiquement un air de banjo.

Malgré leurs 35 ans bien sonnés, les deux frères partagent encore la même chambre. Jusqu'au jour où… George prend femme. Oui, il ramène cette veuve notoire, qui tient auberge, et chez qui ils se sont arrêtés quelque temps plus tôt avec leurs employés, cow-boys comme eux, experts dans l'acheminement de bétail.

The Power of the dog

Arrivent donc à la (trop) grande maison la nouvelle épouse, mais aussi son fils maigrichon, humilié autrefois par Phil devant tout le monde, lors de la fameuse étape. À présent, les deux cellules familiales vont devoir apprendre à communiquer. Mais attention, le propriétaire terrien a cela de commun avec les grands animaux qu'il aime chasser pendant ses temps libres: il ne partage pas facilement son territoire…

Slow burn

Les Anglo-Saxons ont inventé un nouveau terme pour définir ce genre de films, qu'autrefois on appelait "films d'ambiance", "films d'atmosphère", voire "faux suspense": slow burn. Et on peut dire que Jane Campion possède à merveille cette faculté de mise en scène qui consiste à faire mijoter sous nos yeux une intrigue-prétexte, lentement, très lentement. Mais avec à chaque minute une angoisse non officielle qui s'inscrit en nous, qui sourd des interstices, et qui finira par consumer chaque centimètre cube d'oxygène disponible, nous laissant asphyxiés sur notre siège.

À bien y réfléchir, le chef-d'œuvre de la réalisatrice néo-zélandaise, "La leçon de piano" (1992) fonctionnait déjà un peu sur ce principe. Un décor énorme, quelques personnages bien trempés dignes d’une tragédie grecque, et des obsessions enfouies qui vont pouvoir faire leur chemin, sous les yeux attentifs – et le cœur partageur – du téléspectateur. On ne parvient sans doute pas ici aux sommets des montagnes russes émotionnelles de la Palme d'or 1992, mais le film, acquis par Netflix, tient néanmoins toutes ses promesses.

Au centre du propos, cette nature toute puissante, contre et avec laquelle l'Amérique doit se construire. Quelle sera la place de l'homme dans ce contexte violent où les éléments sont maîtres: chaleur, ampleur, montagnes, déserts? Et quelle sera la place de l'amour, au milieu de cette tension de survie permanente?

Subtilités

Nous sommes ici en 1925, soit à la charnière entre l'ancien monde – celui des westerns – et la modernité qui se prépare, avec l'arrivée du train, du luxe, et de bien d'autres raffinements. Ce sont donc deux types d'hommes qui se combattent à l'intérieur même de Phil, incarné par l’Anglais Benedict Cumberbatch. Celui dont on attend qu'il marque le cinéma d'une empreinte indélébile – depuis sa révélation mondiale dans la série Sherlock en 2013 –, trouve ici enfin un rôle à sa mesure. Jalousie, obsessions personnelles, instinct de destruction, ennui: autant d'éléments que l'acteur distille avec une intériorité à fleur de peau.

N'en déplaise aux fâcheux qui agitent l'étendard Netflix (où il sera visible dès le 1er décembre), il s'agit bien ici de cinéma, et de la plus belle eau.

Douze ans après "Brightstar", la réalisatrice de 67 ans renoue ici avec le grand écran, après la prodigieuse série "Top of the Lake". À Venise, cette année, elle a reçu le Lion d'argent pour la meilleure mise en scène. Car n'en déplaise aux fâcheux qui agitent l'étendard Netflix (où il sera visible dès le 1er décembre), il s'agit bien ici de cinéma, et de la plus belle eau. Et on en appréciera d'autant plus les subtilités brûlantes qu'on s'y sera noyé… sur grand écran.