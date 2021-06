"Quand je serai grand, je serai une fille"

Le documentaire sensible et intelligent de Sébastien Lifshitz raconte le voyage intime d'une petite fille née garçon.

Sasha a un secret. Quand il rentre de l’école, il change de vêtements, et… elle est une fille. Le pronom change, "il" devient "elle", en même temps que sortent les robes et les barrettes. Ce documentaire passionnant, très sensible et très intelligent, nous fait partager la vie de cette petite fille qui est née garçon. Loin des débats théoriques, on découvre ici la force d’une réalité de terrain, et notamment le contexte de la famille. Quel que soit l'âge, certains d'entre nous font un "voyage" qui les mène vers leur véritable identité sexuelle et lors duquel se dessinent des étapes cruciales. Dans ce contexte intime, "Petite Fille", déjà diffusé sur Arte, mérite vraiment la force du grand écran.