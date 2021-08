"Rouge", c'est du vécu

"Rouge", thriller écologique et social du réalisateur français Farid Bentoumi, a pour cadre une usine chimique et aborde notamment la question de la gestion des déchets. Issu d’une famille ouvrière et syndicaliste, Farid Bentoumi confie que son film contient une part autobiographique. Son père se retrouve donc, en partie, dans le personnage incarné par Sami Bouajila, pilier d’une usine chimique et syndicaliste. Sa fille, jouée par Zita Hanrot, y travaille, elle, comme infirmière. Elle fera équipe avec une journaliste (Céline Sallette) investiguant sur les déchets rouges que rejette l’usine. "Rouge" s’inscrit dans la lignée de films américains comme "Erin Brockovich" et "Dark Waters". Et il y mêle des sentiments d’amour filial, de loyauté et de trahison comme rarement dans ce genre de cinéma.