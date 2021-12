Sorties ciné: festives et familiales

Il y en aura pour tous les goûts! Du grand spectacle intelligent, de la comédie régressive, de beaux docus qui font réfléchir, du divertissement so british, et, bien sûr, de gros clients qui vous en fichent plein la vue. Bref, au ciné, c'est la fin de l'année!

On commence par rattraper

Quoi? Vous n'avez pas encore vu "Dune" , "The Last Duel" , "La fracture" , "La main de Dieu" ou encore "Le peuple loup" ? La fin de l'année, c'est le moment de rattraper les grands films encore en salles.

Comédies régressives

Vous aviez rêvé Josiane Balasko et Didier Bourdon en couple à l'écran? C'est fait! Délaissés par leurs enfants, ils s'inventent gagnants du lotto pour faire revenir les petits cocos. Et bien sûr, ça marche…

Moins régressif, plus intelligent: avec Philippe Catherine et Alexandra Lamy en parents dépassés par un test de grossesse trouvé par hasard. Lequel de leurs chers ados s'est-il mis dans cette situation peu enviable: devenir parent?

Beaux documentaires qui font réfléchir

So British

Dans le style britannique, vous avez le choix entre le grand film d'espionnage d'action dans une ambiance Première Guerre mondiale ( "The King's Man" , soit les prémices des Kingsmen bien connus). L'alternative, ce sont les aventures romantiques d'un gentleman excentrique qui peint des chats: "The Electrical Life of Louis Wain" (avec Benedict Cumberbatch).

The Electrical Life of Louis Wain - Bande-annonce (FR+NL)

Fresque années 70

La nouvelle œuvre du talentueux Paul Thomas Anderson s'attache à la vie d'un très jeune acteur dans les années 70. Tourné en Californie, "Licorice Pizza" offre son premier rôle à la chanteuse Alana Haïm. Autour d'elle, Bradley Cooper et Sean Penn et surtout Cooper Hoffman, dans le rôle de l'acteur (le 5/1).

Animation

Plein la vue

Pour 100% d’émerveillement, allez voir cette adaptation par Steven Spielberg d’une comédie musicale mythique, "West Side Story" . Avec un message fort pour dénoncer le racisme et la violence. Vraisemblablement le plus beau film de 2021. (En salles).

Enfin, si pour vous "fin d’année" doit rimer avec "plein la vue", vous vous jetterez (peut-être) sur "Matrix 4 Resurrections" (le 22/12), "The vault" (le 5/1) avec Freddie Highmore doit s'introduire dans le coffre le plus sécurisé du globe, où l'indémodable Spider-Man ("No Way Home"), où Peter Parker, démasqué, doit demander l'aide du Dr Strange…