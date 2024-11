Critique de "Une part manquante": quand Romain Duris revoit la lumière

Après "Nos batailles", le réalisateur belge Guillaume Senez poursuit son travail avec un Romain Duris toujours en état de grâce, cette fois via le Japon…

Jay (Romain Duris) est taximan à Tokyo. On dirait que cela fait des années qu’il pratique le métier au pays du soleil levant, car il connaît la langue, et la ville, parfaitement – jusqu’à donner des conseils aux autres taximen égarés. Solitaire, taiseux, mais dégageant une bonne énergie, l’expatrié Jay semble n’avoir ni ennemis ni amis, à part le vieux libraire qu’il croise en rentrant chez lui.

Mais il décroche toujours son téléphone lorsque l’appelle la responsable de l’association qui vient en aide aux parents divorcés ou en passe de l’être, et dont l’enfant a été accaparé par l’ancien conjoint. Comme cette Française désespérée (Judith Chemla), qu’il va essayer d’aider en lui donnant les clés d’un comportement «nippon adapté»: ne pas faire de vagues, toujours rester calme, toujours rester poli.

Après toutes ces années de Japon, Jay va vendre son appartement et regagner la France. C’est en tout cas ce qui semble se dessiner si l’on en croit les sessions Zoom avec son père... Mais ce matin-là, alors que Jay fait un remplacement, une jeune ado en uniforme (et avec béquilles) entre à l’arrière de son taxi. Après quelques secondes, Jay la reconnaît.

Il n’a pas encore eu le temps d’intégrer parfaitement l’information, mais sa vie vient de prendre un nouveau tournant, du genre qui n’arrive qu’une seule fois, et qu’il faut donc bien négocier. Surtout quand on est taxi. Surtout quand on est expat. Surtout quand celle qui vient de s’asseoir, de l’autre côté de son rétroviseur, n’est autre que votre propre fille…

Sur place…

L’inspiration pour cette histoire est arrivée presque en même temps pour le réalisateur et son acteur principal: ils étaient ensemble au Japon pour la promotion de leur film précédent, «Nos batailles» (2018), lorsqu’on leur a parlé des quelque 150.000 «enfants enlevés» chaque année. Car, lorsque le couple explose, la justice nipponne a tendance (doux euphémisme) à privilégier le parent du cru, lui accordant une tutelle absolument totale, qui laisse l’autre démuni légalement, et à la merci du bon vouloir de son ancien compagnon de vie.

Et le spectateur de découvrir une ville-kaléidoscope qui ressemble à nos vies: pleine de moments magiques, tragiques et qui disparaissent quand on veut les saisir.

L’intelligence, ici, est de nous présenter un Jay comme suspendu dans une bulle d’existence, comme s’il avait bien voulu oublier, par peur, par pudeur, à cause d’une trop grande souffrance, ce qu’il était venu chercher là plus de 15 années plus tôt: une fille à élever. C’est alors qu’il est en train d’abandonner toute ambition, si ce n’est celle d’aimer à distance, que le Destin vient frapper à sa porte – ou plutôt à sa portière, et à coup de béquilles.

Cette mise en place est parfaite pour nous entraîner dans un pur moment de cinéma, comme l’avait fait «Nos batailles». On oublierait presque le sujet pour simplement se retrouver dans une intimité. Celle de Jay est passionnante, car elle multiple: à la fois désabusée et totalement investie, à la fois lumineuse et sombre. La caméra se promène avec lui dans ce Tokyo anxiogène tant il est feutré.

Et le prétexte du taxi participe en plein à cette hypnose, et le spectateur de découvrir une ville-kaléidoscope qui ressemble à nos vies: pleine de moments magiques, de moments tragiques, de ces moments qui disparaissent quand on veut les saisir – mais qu’il faut à tout prix tenter de saisir, si on ne veut pas passer à côté de sa vie.