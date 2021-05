"The Killing of Two Lovers", un film qui gratte jusqu'à l'os

"The Killing of Two Lovers" avec Sepideh Moafi et Clayne Crawford.

À l’esthétique très sobre, le film américain indépendant "The Killing of Two Lovers" emprisonne le spectateur dans un huis clos psychologique.

La mise en place est des plus économes. Un format d’image presque carré. Une unité de lieu, peu de personnages, pas beaucoup de rebondissements ni de musique. Et pourtant le spectateur est de plus en plus prisonnier de ce huis clos psychologique et intime, où le sens de la vie et le poids des décisions quotidiennes sont de chaque image.

Une chambre. Une femme dort. Un homme à ses côtés. Un autre homme, habillé, hirsute, est debout dans la chambre et ne les quitte pas des yeux. Dans son poing, un pistolet brandi, qui va lentement d’elle à lui et de lui à elle. L’homme va tirer. Son regard est sans équivoque. Il vit les dernières secondes où il est encore quelqu’un d’autre, mais il va tirer. Un bruit dans le couloir le distrait. Il tourne la tête, des voix d’enfants. Il hésite. Abaisse son arme. Revient à lui. Disparaît par la fenêtre... Et se met à courir dans la petite banlieue triste où fond la neige et où se réveillent les maisons derrière leurs porches écaillés.

Film âpre et exigeant

Au cours de la journée, cet homme va rendre visite à sa famille: son vieux père, sa femme, avec qui il est "en pause", et ses enfants. On découvre alors de face les visages entrevus à la première scène. L'assassinat avorté, dont nous avons été les témoins, donne un poids très particulier, terrible, à la banalité de tout ce qui se vit et qui ressemble bien sûr à la journée la plus normale qui puisse être.

On aurait pu le découvrir dans une communion avec quelques autres fidèles d’une petite salle d’un cinéma d’art et d’essai.

"Dont nous avons été les témoins". Ces quelques mots changent bien sûr tout et font entrer le film dans un grand pacte entre lui et nous, entre les concepteurs et les spectateurs que nous sommes. Ce pacte porte un très beau nom, très simple: cinéma. Que ce film âpre et exigeant sorte en VOD alors que les salles vont rouvrir n’est pas anodin. On aurait pu le découvrir dans une communion avec quelques autres fidèles d’une petite salle d’un cinéma d’art et d’essai. On le visionnera finalement devant son écran familial, voire personnel... Mais qu’importe. Avec son rythme lent mais tendu, et ses images pauvres mais très parlantes, "The Killing of Two Lovers" prouve que, quel que soit le flacon, une seule chose compte: qu’on ait l’ivresse.

Bande-annonce "The Killing of Two Lovers"