Design | Reconversion design à Saint-Étienne

3 questions à...

Gaël Perdriau Maire (Les Républicains) de Saint-Étienne et président de Saint-Étienne Métropole.

1. Comment assurez-vous la continuité de l’héritage créatif et innovant de la ville?

Il y a 20 ans, quand l’État a décidé de fermer le site de la Manufacture d’armes, la question s’est posée de sa reconversion. C’est donc l’école supérieure d’art et design qui s’y est installée et qui a offert de nouvelles activités. D’autres universités et un centre de recherche y ont ensuite vu le jour et on a profité de cet écosystème pour y installer plus d’une centaine de start-ups, voire plus prochainement. Un lien évident s’établit avec les étudiants de l’enseignement supérieur, qui bénéficient là d’un environnement favorable à la création d’entreprises.

2. Comment expliquer ce renouveau architectural de la ville?

Nous avons souhaité rendre la ville plus visible mondialement. En plus de la Biennale depuis 4 ans, les concours d’architecture incluent un critère en lien avec le design afin d’inciter les soumissionnaires à réaliser des bâtiments originaux. Comme par exemple le Zénith, signé par Sir Norman Foster.

3. Quelle est votre politique pour insuffler ce goût du design?

Nous allons faire de la Cité du design un lieu encore plus ouvert à tous en renforçant son aspect didactique avec, dès le mois de mai, des expositions offrant une meilleure compréhension du design. Nous avons renouvelé l’ensemble du mobilier urbain. Et, depuis 4 ans, le concours "Banc d’essai" offre à des binômes designer/PME la possibilité de concevoir et de tester un mobilier urbain. À chaque édition, c’est une dizaine de projets qui restent à demeure. YSL