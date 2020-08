Gilles Bazelaire: "La création se fait quand on entre en rébellion"...

Et si la relance du secteur culturel passait par le dynamitage de ses frontières et par son élargissement aux sciences, aux technologies et à l’entreprise? C’est le crédo de Gilles Bazelaire, l’évangéliste digital de Namur…

Designer et expert en communication visuelle, apôtre de la transformation digitale, Gilles Bazelaire fait partie de ces évangélistes qui dynamitent les silos et les cloisons étanches entre les secteurs de la société. Fondateur avec son frère du Dog Studio qu’il a exporté de Namur au Mexique et aux États-Unis, il a cocréé le Kikk Festival pour jeter des ponts entre les arts, les sciences, les cultures numériques et la technologie, puis le Trakk, un espace de travail partagé qui fait florès à Namur. Un nouveau type d’écosystème qui pourrait relancer un secteur culturel à l’arrêt.

Face à la nature et l’ampleur de cette crise, quelle est la réaction de l’entrepreneur culturel?

Dans notre ASBL, nous avons fait face à trois types de réactions: ceux qui subissent, ceux que ça ne touchent pas et ceux qui se révoltent. Le type de réaction dépend de la personnalité de chacun. En ce qui me concerne, j’ai mis du temps à accepter la situation. J’étais dans une forme de déni. C’est à partir du moment où j’ai commencé à me dire que cette crise était là et que je n’en était pas responsable, que beaucoup de perspectives me sont apparues. Il est important de dire au secteur culturel, qui s’est retrouvé en état de soumission, que ce n’est pas de sa faute! Ce qui me fascine, dans la période actuelle, c’est que nous sommes face à une instabilité permanente, qui n’est pas voulue mais subie. Et c’est précisément l’état dans lequel en général l’artiste, l’entrepreneur, le créatif au sens large se complaît. La création se fait fatalement quand on entre en rébellion.

Face à la violence des mesures sanitaires et au long silence des pouvoirs publics, le secteur culturel est resté tétanisé. Ce n’était pas la bonne réaction?

Ce n’était sans doute pas la bonne attitude mais, n’étant pas artiste, je suis sans doute mal placé pour donner des leçons. Le silence qui s’en est suivi, et qui n’est d’ailleurs pas propre au culturel, est cependant effrayant. C’est un secteur censé être en mouvement et, là, il y a un immobilisme incroyable, qui est lié à une incapacité à se fédérer, à gueuler suffisamment fort… Le secteur culturel est une somme d’individualités – et c’est en cela qu’il est si riche – mais au moment de l’action collective, il a du mal à s’exprimer.

Cette approche plus collective, plus transversale, comme cela a été tenté aux festivals Kikk, à Namur, et Impact, à Liège, à la croisée des entreprises, des arts et de la recherche académique, serait une manière de repartir avec une nouvelle énergie?

Ce combat, nous le menons depuis 10 ans au Kikk. Et cette crise nous en donne l’opportunité. Les mondes scientifiques, économiques et culturels, qui étaient encore très cloisonnés il y a quelques temps, n’auront plus d’autre choix que de se parler et d’accepter ces passerelles entre eux. Là où je suis optimiste, c’est que cela devient vital.

Avez-vous tracé les contours d’un écosystème vertueux pour organiser ces rencontres, comme a pu le faire un artiste comme Tomás Saraceno, qui avait réuni au Palais de Tokyo, en 2018, à Paris, une floppée de contributeurs aux profils les plus divers, anthropologues, musiciens, scientifiques, philosophes, et réussi à proposer à la fois une nouvelle utopie et une proposition artistique à couper le souffle?

Je suis fan de son travail et de cette expo! Pour moi, cela passe par des lieux et des individus, par des plateformes qui favorisent la mise en commun. Si, dans un festival comme le Kikk, on n’ouvre pas des dizaines de portes différentes, c’est que nous avons échoué. Nous nous attachons à ce que les gens qui viennent à une conférence restent à la suivante, qui sera très différente, et qu’ils se rencontrent entre eux. C’est une formule que nous avons trouvé pour faire naître des étincelles.

Qu’apporte l’artiste?

Une multiplicité de regards. C’est une valeur ajoutée gigantesque!

Qui doit prendre le «lead» sur ces tiers-lieux?

Personne! La dynamique doit être absolument «bottom-up» (partant des acteurs de terrain, NDLR). Il faut que chacun puisse y retrouver ses besoins primaires et, ensuite, cela passe par ce que l’on peut mettre en commun grâce à des «facilitateurs» qui sont à la croisée des chemins et ont la curiosité nécessaire pour mettre ensemble les bonnes personnes. Ils doivent avoir ces «soft skills», comme l’écoute de l’autre, qui seront de plus en plus vitales et que l’on ne développe malheureusement pas assez chez les enfants et les adolescents.

On a vite parlé de ce virus comme d’un «game changer» et on a vu nombre d’artistes se reporter en ordre dispersé sur les réseaux sociaux, faisant croire à un basculement accéléré de la culture dans le numérique. Mais, à présent, à part les plateformes de streaming qui ont vampirisé le secteur, tout cela est retombé comme un soufflé…

Actuellement, j’oscille entre le «tout digital» et le «zéro digital». En fait, les choses seront mêlées, mais il est vrai qu’il y a une lassitude qui, humainement, est rassurante. L’expérience culturelle n’est pas la même en utilisant seulement le médium numérique. Autant c’est mon métier de travailler sur la transformation digitale, autant la période actuelle en démontre les limites. Nous nous sommes énormément questionnés sur une édition 100% digitale du Kikk, en novembre, mais nous ne pensons pas nous y résoudre. Actuellement, la technologie ne permet pas de faire naître quelque chose de commun. On ne peut pas ne pas se voir, se toucher, échanger.