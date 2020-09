La rentrée du Design

Design September ouvre les portes des lieux de création de la capitale.

Alors que tous les grands rendez-vous du design ont été annulés les uns après les autres, Design September marquera le premier événement de la rentrée.

Contexte oblige, le festival se fait plus local qu’international cette année et soutient encore un peu plus la jeune création contemporaine belge et surtout bruxelloise comme la plateforme B-collective, Vormen, Rool, les Monseigneurs, Maarten De Ceulaer…

Expositions, visites d’ateliers, parcours thématiques dans les boutiques et galeries de Bruxelles avec comme nouveauté cette année le partenariat avec Silversquare qui ouvrira son espace de coworking conçu par le talentueux studio KRJST.

C’est également du côté de Zaventem qu’il faudra aller voir ce qu'est devenu en quelques années le hub le plus cool de la création et du savoir-faire: Zaventem Ateliers, c'est 6000 m2 d’espaces de création qui ont vu le jour sous l’impulsion du créateur Lionel Jadot. À l’occasion du festival de design et de l'ouverture de l’exposition "Hell's Kitchen", un dîner expérimental aura lieu chaque jeudi soir dans cette ancienne papeterie avec des chefs tels que Thomas Troupin, Willem Hiele, Hendrik Dierendonck ou encore Cedric Dassonville.

Un mois qui se clôturera avec l’incontournable Brussels Design Market les 26 et 27 septembre à Tour et Taxis. Pour la deuxième année, celui-ci s’enrichit du Contemporary Design Market, l’occasion de découvrir et d’acheter du design belge et de rencontrer les designers de notre territoire.

Quelques pépites sont donc à découvrir ce mois de septembre, mais en étant bien attentif aux jours et heures d’ouverture, souvent disparates et, hélas, parfois uniquement en semaine.