La rentrée du design

Les designers belges émergents étaient présents à Milan, grâce à WBDM (Wallonie Bruxelles Design Mode) qui les rassemble sous l’intitulé "Belgium is Design" et qui leur offre de cette manière plus de visibilité. Cette édition a notamment été marquée par la présentation du court-métrage "The Object Becomes" réalisé par Alexandre Humbert en collaboration avec Giovanna Massoni. À travers les mots et les gestes, il accompagne le travail de neuf protagonistes du design circulaire. Lionel Jadot, que l’on ne présente plus, a embarqué avec lui les occupants de Zaventem Atelier pour une exposition à leur image: hétéroclite et pluridisciplinaire.