La revue haute couture de Jean-Paul Gaultier

"Prière de laisser au vestiaire la routine et la morosité!": Jean-Paul Gaultier, l’enfant terrible de la mode française, a réalisé à 66 ans son rêve en présentant une revue aux Folies Bergère, haut lieu parisien du genre. Le "Fashion Freak Show" est conçu comme une grande fête et revisite la vie du créateur en rendant hommage à ceux qui l’ont inspiré au cinéma (Pedro Almodovar, Luc Besson), dans la musique (Madonna, Kylie Minogue et Mylène Farmer) et dans la danse (Régine Chopinot et Angelin Preljocaj).