Maniera à Knokke: "Au début, les créateurs n’ont jamais fait de meubles"

Dans l’écrin moderniste de la Zwart Huis, Maniera réalise l’alliance parfaite de l’art, de l’archirecture et du design en présentant les pièces de mobilier originales, réalisées depuis six ans avec des artistes et des architectes.

La galerie bruxelloise Maniera occupe tout l’été la Zwart Huis, l’ancienne maison du docteur De Beir, à Knokke. Une manifestation qui vaut assurément le détour! Depuis son ouverture à Bruxelles, en 2014, Maniera s’est imposée comme une vitrine de la création contemporaine et du design d’édition. Afin de présenter la rétrospective de six années d’intense activité, les deux cofondateurs de la galerie, Amaryllis Jacobs et Kwinten Lavigne, ont jeté leur dévolu sur cette demeure emblématique, réalisée en 1925 par l’architecte d’avant-garde Huib Hoste, visiblement inspiré par le courant architectural De Stijl et miraculeusement préservée de l’appétit des promoteurs de la station balnéaire.



Du cabinet médical au rez-de-chaussée, en passant par le salon, la cuisine et les chambres, chaque pièce est aménagée avec le mobilier issu des différentes collaborations de la galerie. On y découvre des éditions limitées et des pièces uniques, signées par des architectes et des artistes tels que’OFFICE, Kersten Geers, David Van Severen, Sophie Nys, Pieter Vermeersch,…

"L’annulation des foires internationales et le confinement nous ont donné l’occasion de préparer cette résidence", explique Amaryllis Jacobs. "C’est vite devenu une évidence qu’il fallait continuer à travailler et être présents ici, cet été, afin d’être proches des collectionneurs et de notre public."

Vue en plein écran ©Brecht Van Maele

Comment travaille Maniera?

Nous invitons un architecte ou un artiste à créer une série de 4 à 8 objets différents, et donc à traduire sa manière de faire à travers des meubles. C’est cette démarche qui nous a inspiré le nom de notre galerie, Maniera. Le fait de ne pas travailler avec des designers mais bien avec des artistes ou des architectes permet une réflexion de base plus pure, détachée des contraintes de la production et du coût que les designers peuvent avoir en tête lorsqu’ils créent. Chaque collaboration est toujours une grande aventure d’un an. Au début, les créateurs n’ont jamais fait de meubles, mais nous les accompagnons tout au long du processus. La majorité de notre production est conçue en édition limitée – maximum 24 exemplaires.

«Ne pas travailler avec des designers mais avec des artistes ou des architectes permet une réflexion de base plus pure, détachée des contraintes de la production et du coût.» Amaryllis Jacobs Cofondatrice de Maniera

L’éthique est essentielle pour nous et nous produisons principalement dans des ateliers belges, mais il nous arrive parfois de devoir délocaliser en Inde ou encore au Népal car leur savoir-faire y est très spécifique. C’était le cas pas exemple lors de notre collaboration avec l’architecte Bijoy Jain du Studio Numbai. Les 6 exemplaires de la chaise qu’il a conçue en pierre sculptée ont été réalisés par l’artisan du village indien où l’architecte est né. Quant à La Wooden light de l’architecte américain Jonathan Muecke, elle été réalisée par l’atelier belge Oscar, avec qui nous collaborons pour tout ce qui est en bois.

Vue en plein écran ©Brecht Van Maele

Quels sont les critères qui motivent vos collaborations?

Nous avons, au fil de ces 6 années, établi 22 coopérations, la dernière étant celle nouée avec Francesca Torzo, architecte Italienne qui vient de remporter de nombreux prix pour la création du nouveau bâtiment du Z33, à Hasselt. On présente d’ailleurs en avant-première, dans le salon de la Zwart Huis, son tout nouveau sofa d’inspiration japonisante. Nous travaillons avec des gens qui ont un langage très personnel et qui sont déjà à un très haut niveau dans leur propre discipline. Nous les invitons et les poussons à sortir de leur zone de confort.



>Jusqu’au 30 août, Dumortierlaan 8, Knokke. Ouvert du jeudi au samedi, de 16h à 21h, et le dimanche, de 11h à 18h: www.maniera.be