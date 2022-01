La maîtrise du geste

La 5e édition du Prix européen des Arts appliqués ouvre dans les magnifiques Anciens Abattoirs de Mons et présente un beau et vaste panorama de la création contemporaine dans le domaine des arts appliqués en Europe.

De la céramique au verre en passant par l'orfèvrerie, le textile, le papier…, plus de distinction entre peinture, sculpture et design ; les techniques ancestrales côtoient les nouvelles, laissant ainsi la place à de surprenantes combinaisons qui ennoblissent les matières les plus basiques. Comme par exemple les bijoux en écorces d'agrumes dénaturées et aluminium fritté de Rachael Colley, les fleurs faites de pots de yogourt de Sam Tho Duong ou encore la tapisserie en moustiquaire et tuftage de Kari Hjertholm.

Renouer avec le partage des savoirs

Seul l'émerveillement du regard rassemble toutes ces pièces, plus d'une centaine, pour en faire un ensemble beau et cohérent dans cette vaste halle. C'est ici que la scénographie et la mise en lumière, signées respectivement Évelyne Gilmont et Benoît Berlemont, dévoilent toute leur importance. Inspirée des chantiers de construction, l'utilisation de poutres en bois de chantier vient avec justesse et simplicité créer un support inattendu. La lumière, quant à elle, met en exergue les couleurs, les matières et la finesse des pièces exposées.