Adaptation négligeable "Scenes from a Marriage"

Jonathan (Oscar Isaac) et Mira (Jessica Chastain) sont mariés, ont ensemble une adorable petite fille, travaillent, reçoivent des amis, peinent à clôturer les travaux de leur maison. En cinq épisodes d’une heure, nous assistons au graduel et tortueux délitement de leur couple, celui qui rend insupportable l’adoration qu’on a portée à l’autre et perfore la frontière entre amour et haine.