"American Rust" raconte l’Amérique rurale

Tout comme la saisissante "Dopesick" sur Disney+, "American Rust" campe son intrigue au cœur de la région industrielle déclinante de la Rust Bell, dans un patelin du genre où le présent est rude et l’économie paralysée, du genre où l’avenir est difficile à concevoir, du genre dont on envisage de s’échapper. Del Harris (Jeff Daniels) y occupe la fonction de chef de la police locale, droit et grave, qui "essaye juste d’être un bon flic". Une résolution plus ou moins tenable jusqu’à ce que Billy (Alex Neustaedter, remarquable), le fils de Grace (Maura Tierney) avec qui le policier entretient une relation, soit accusé de meurtre.