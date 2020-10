Arte entre dans le game

Arte.tv renforce son offre de séries en ligne, dont une première salve, à l’accent so british, est déjà disponible. Parmi celles-ci, Arte propose la magistrale "The Virtues". Noire et bouleversante, la série de Shane Meadows (réalisateur du film culte "This is England") raconte le trauma, l’autodestruction et l’espoir de résilience dans un récit brut et brillant.