Attention, la minisérie "It’s a Sin" est une pépite!

En janvier, la RTBF nous servait "Years and Years", l’époustouflante série anglaise de Russell T. Davies traçant les contours d’un futur Royaume-Uni post-Brexit. Perspicace, la chaîne belge reprend les mêmes, et recommence: aujourd’hui sort sur Auvio "It’s a Sin" , la dernière minisérie du même créateur. Tout juste clôturé sur sa plateforme d’origine, Channel4, le récit en 5 épisodes utilise comme "Years and Years" la dimension temporelle comme catalyseur d’émotions.

"It’s a Sin" nous fait traverser les années 1980 aux côtés de la coloc et famille de cœur composée de quatre jeunes hommes gays, Ritchie, Roscoe, Colin et Ash, et leur amie Jill. Tous ont à peine vingt ans, l’énergie de l’avenir devant soi et une vie sexuelle joyeusement volcanique. Mais petit à petit, la menace du Sida prend forme. D’abord minimisée, la maladie s’impose graduellement dans toute sa férocité et révèle au passage l’insupportable haine qui se loge jusque dans les détails du traitement des malades.