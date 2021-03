Avec "Falcon et le Soldat de l’Hiver", Marvel frappe fort

On ne peut pas dire que l’annonce de la production de séries Marvel par Disney+ ait été accueillie avec une confiance aveugle. Au mieux, la plateforme menaçait d’étirer inutilement la franchise en nous servant des versions diluées de l’univers cinématographique Marvel, destinées à gonfler les caisses entre deux retrouvailles en salles. Mais en janvier dernier, la première série spin-off annoncée, la délicieusement bizarre "WandaVision" , prend les attentes de son public à contre-pied et balance un petit ovni télévisuel, qui suit ses propres règles.

C’est à présent "Falcon et le Soldat de l’Hiver" qui se lance sur la plateforme, et apporte une confirmation bienvenue: le succès de "WandaVision" n’était pas un coup de chance. Dans un style plus "in-your-face" relevant davantage de l’action explosive, les 6 épisodes de cette nouvelle sortie promettent du lourd, à la hauteur du traitement cinématographique de la machine Marvel, le temps du récit en plus. En effet, si les effets spéciaux, les enjeux impérieux et l’effervescence sont au premier plan, le temps long du média série permet aussi une approche intimiste plus fouillée des parcours personnels des deux personnages titres de ce nouvel opus. À consommer après s’être rafraîchi la mémoire sur "Avengers: Endgame".