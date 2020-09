"Away" mise tout sur Mars

Or, si "Away" propose un récit épique, et mise efficacement sur la corde émotionnelle, elle semble oublier qu’on ne tient pas (ou plus) un public par la seule exaltation d’une histoire. Entre des personnages qui manquent de relief, des conflits moraux porteurs (à base de solitude et d’abnégation) mais survolés, et un réseau de télécommunication interplanétaire exigeant beaucoup de bonne volonté pour sembler vraisemblable, "Away" ne décolle jamais vraiment, alourdie par ses clichés.