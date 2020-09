"Briarpatch" est une expérience visuelle à part

Aux commandes de "Briarpatch" en tant que producteurs exécutifs se trouvent Andy Greenwald, aussi producteur de l’extrêmement stylée "Legion", et Sam Esmail, responsable des thrillers psychologiques "Mr Robot" et "Homecoming". Et ça se voit. Leur patte est imprimée sur chaque scène des dix épisodes de la série, qui diffuse aussi des effluves de "Fargo". Mais "Briarpatch" est surtout un mélange des genres réussi, du néo-noir qui ressemble à un western aux entournures, et se paie le luxe d’être drôle.