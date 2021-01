Dans "La Flamme", l’amour va tout brûler!

Une maison, un homme, treize femmes et... un cœur à prendre! Sur cette base archiconnue, Jonathan Cohen et une ribambelle d’actrices courageuses détournent les clichés pour mieux nous en refaire le portrait... au vitriol.

Marc a tout pour plaire. Une belle coupe, des dents très saines. Et même de l’humour (un peu). Pilote de ligne professionnel, il voyage beaucoup et toujours... en bonne compagnie. Mais, malheur, il n’a pas encore trouvé l’Amour. C’est pourquoi il participe à "La flamme", où 13 prétendantes réunies dans une villa (avec piscine) vont se battre pour attirer son attention, et plus si affinités. SDF, veuve de guerre, non-voyante, transgenre, bigote et même transplantée cardiaque (avec cœur de singe): le panel est large. Marc sera aidé tout au long de l’aventure par un thérapeute (presque) diplômé. Et par une série d’épreuves (dont un mémorable ballon prisonnier aquatique), où les concurrentes feront parler leurs pulsions de séductrices sans foi ni loi. Un homme, ça ne se séduit pas, ça se capture...