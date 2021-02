"For All Mankind" | Et si la Lune avait été russe?

La discrète mais ambitieuse série d’Apple TV+ "For All Mankind" poursuit la réécriture de l’un des plus grands événements historiques: l’exploration lunaire.

"For All Mankind" nous emmène donc dans un passé alternatif, dans lequel la course spatiale prend un tournant différent et donne à la Guerre froide des couleurs inédites. En plus de poser de façon subtile les questions classiques de ce type de récit (l’intérêt humain et symbolique de l’exploration spatiale, la pression patriotique, la Lune comme extension des terrains stratégiques), "For All Mankind", comme toutes les bonnes séries, s’adosse à la fiction pour nous parler de nous: en éclairant les réactions à cette victoire soviétique imaginaire, la série questionne aussi l’immense impact, culturel et politique, des USA.