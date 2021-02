"High Maintenance", votre dose d’empathie

Dans les rues de New York City, un dealer de weed pédale d’un client à l’autre, nous laissant entrevoir, dans chaque épisode, un petit bout de la vie de celles et ceux qu’il fournit. C’est sur ce simple mode qu’est entièrement construite "High Maintenance", dont la quatrième saison sera diffusée en intégralité ce dimanche sur Be Séries.

Si l’on peut, à raison, accueillir avec un mélange de circonspection et de lassitude une série à base de fumeurs de joints (les rares malchanceux qui ont regardé "Disjointed" en ont encore les yeux qui saignent), "High Maintenance" fonctionne avant tout comme un commentaire sur les relations humaines dans ce qu’elles ont de plus trivial , dans leurs recoins si prosaïques qu’on oublie de les prendre au sérieux, de les envisager comme signifiants.

En suivant les déambulations du protagoniste-dealer qui n’a d’ailleurs pas d’autre nom que "the guy", nous rencontrons des personnages pris, souvent l’air de rien, par la mélancolie, la solitude ou simplement l’ennui. Souvent drôles et touchantes, les tranches de vie auxquelles nous avons accès le temps d’un épisode sont aussi de petites bombes d’empathie et d’indulgence pour la nature humaine, qui font de "High Maintenance" l’une des séries les plus douces à regarder en temps de crise.