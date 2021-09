"Into the Night", le retour des "mal embarqués"

Ils sont de retour! L’année dernière nous les avions laissés "Into the Night", derrière la porte blindée d’une base militaire située à des centaines de mètres sous terre. Mais comment vont nos héros belges? Réussiront-ils à déjouer les rayons du soleil, la promiscuité, et les égos des autres ensevelis? Vous le saurez en bingewatchant la saison 2, qui reprend ses codes: personnalités bien marquées et dialogues qui fusent.