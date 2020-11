"Invisible" tient ses promesses

Entre l’ambiance lente et froide du "scandi noir", le jeu précis et l’esthétique crue du thriller britannique, l’image lisse et le rythme soutenu du drame américain, la Belgian touch existe elle aussi. "Invisible" a eu la bonne idée de ne pas nous resservir les plans larges ardennais ni l’intrigue de polar qui ont soutenu "La Trêve", mais partage toutefois quelques traits avec ses sœurs du Fonds Séries: une atmosphère terre-à-terre, une intrigue élaborée et des trames de récit qui se nouent à mesure que progresse l’histoire.