L’amour lesbien de "Gentleman Jack"

Mais pourquoi diable s’attarder sur une série de 2019, dans ce cas? Parce que "Gentleman Jack" offre 8 épisodes (et davantage en production depuis la fin 2020) de rebondissements directement inspirés des carnets de la propriétaire terrienne anglaise Anne Lister , aussi détentrice du titre peu banal de "première lesbienne moderne". Interprétée dans la série par Suranne Jones , débordante de charisme, la truculente Anne Lister gère le domaine minier familial tout comme elle gère ses relations amoureuses: méticuleusement, en faisant fi des normes avec une désinvolture qui force le respect, et sans être jamais à l’abri d’une envolée passionnelle.

Entre "Dallas" et "Fleabag", en redingote et manches bouffantes, "Gentleman Jack" apporte aussi une perspective fraîche mais rare: un récit de celles et ceux qui n’entrent pas dans les cases et, refusant de s’y conformer, exigent avec classe et fierté que le monde se conforme plutôt à leur existence.