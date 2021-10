Le délicieux tumulte de "Succession"

La famille Roy possède l’un des plus imposants conglomérats des États-Unis, Waystar. À la tête de la famille et de l’entreprise, Logan Roy (Brian Cox) règne en maître dans une parfaite incarnation de l’autorité patriarcale, terrorisant et fascinant. Face aux signes de déclin possible de l’état de santé de leur père, les quatre enfants voient poindre l’opportunité d’une succession. C’est alors une puissante mécanique stratégique qui se met en branle pour la course effrénée au poste de CEO et, entre les lignes, à la reconnaissance paternelle.