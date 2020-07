Les meilleures séries belges

Face au jeu d’acteurs quelque peu dissuasif de la série belge "Into the Night ", sortie en fanfare sur Netflix en plein confinement, il est facile de céder au désespoir quant à la qualité de nos fictions made in chez nous cette année. C’est pourtant oublier deux succès amplement mérités de 2020.

Comme l’ont notamment fait "The Big C" ou "One Mississippi" avant elle, "Sense of Tumour" (disponible sur Auvio) a choisi de concentrer son récit autour de la détection d’un cancer chez son personnage principal, Tristan, dont la vie brillante et la carrière prometteuse de futur médecin basculent inévitablement à l’annonce du diagnostic. À défaut d’être originale, la série mise efficacement sur son atout principal: un humour flamand, drôle et grinçant, qui permet à ce sujet osé de se déployer délicatement mais assurément, et sans mièvrerie.