Les pires séries 2020

Au beau milieu du confinement sortait notamment "Into The Night", dont la recette à base de huis clos et d’intrigue internationale semblait tomber à pic pour un bingewatching en règles. Réalisée par les Belges Inti Calfat et Dirk Verheye pour Netflix, ce premier cocorico national s’est finalement vautré en proposant un récit improbable dans lequel le public semble à peine convié, le tout tartiné d’un jeu d’acteur à la truelle. Pas revancharde, Netflix offre à la série une nouvelle tentative de décollage avec une deuxième saison.