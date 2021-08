Tout l’été, L’Écho fait le bilan hautement subjectif du meilleur (surtout) et du pire (un peu) des sorties séries de la saison écoulée. Aujourd'hui, les séries pour garder la tête en vacances.

Un vent de reprise commence à siffler dans nos oreilles, nous ramenant au rythme soutenu et régulier de l’année, en opposition au fond de l’air plus léger de la période estivale. Heureusement, le calendrier des séries de la saison ne manque pas d’arguments pour faire perdurer un peu d’insouciance et garder la tête au soleil.

C’est tout d’abord vers la réjouissante série HBO "The White Lotus" qu’il faut se diriger (disponible sur Betv). En 6 épisodes, cette comédie noire nous emmène dans un prestigieux hôtel aux employés souriants et au cadre idyllique. Mi-solaire, mi-satire, "The White Lotus" nous envoie une efficace intrigue-prétexte pour explorer de plus en plus profondément les différentes formes d’hypocrisie des clients venus se prélasser, le tout servi par un casting parfait.

Bande-annonce "The White Lotus"

Souffrant quelque peu de la comparaison mais également intrigante, "Nine Perfect Strangers" (sur Prime Video) présente Nicole Kidman dans le rôle de Masha, l’énigmatique hôte de la Tranquillum House, sorte de havre de paix qui accueille des invités triés sur le volet et leur offre rien de moins que la promesse d’accéder au bonheur. Dans une atmosphère mystérieuse parfois surfaite, c’est finalement avec ses ficelles un peu grosses que "Nine Perfect Strangers" pousse le divertissement et, ce faisant, l’évasion.

Bande-annonce "Nine Perfect Strangers"