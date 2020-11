"Love and Anarchy", osé, mais pas trop

Après la captivante "Quicksand", "Love and Anarchy" est la deuxième production suédoise à voir le jour sur Netflix, qui poursuit ainsi son appui explicite à l’importation scandinave. Ses premiers épisodes semblent tordre les entournures de la comédie romantique en distillant des indices de personnages atypiques, de récit aventureux et de ton incisif. Certains de ces traits traversent effectivement les 8 épisodes, en emmenant les protagonistes en quête d’eux-mêmes, s’encourageant l’un l’autre à faire de leur bonheur une priorité en dépit des normes sociales de tout poil. En revanche, avec un tel pitch, les relents conservateurs de "Love and Anarchy" ne peuvent que décevoir, tandis que ses personnages s’effritent rapidement et se révèlent plus sommaires que prévu. Pour l’amour, on est bon; pour l’anarchie, on a été floué.