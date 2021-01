"Lupin" confirme la tendance: les séries françaises prennent confiance

Cette semaine de rentrée pourrait bien se clôturer par un weekend de binge-watching en bonne et due forme: Netflix dévoilera vendredi "Lupin", la dernière production française originale de la plateforme, avec Omar Sy.

Revisiter un mythe, c’est toujours provoquer un double mouvement: d’une part la curiosité de redécouvrir un personnage sous d’autres traits, un récit sous un nouveau jour; d’autre part la crispation face à la possible dénaturation, à l’insolence qui voudrait altérer la recette classique, éprouvée et approuvée. C’est pourtant à cela que s’engage "Lupin", qui propose une relecture libre et contemporaine des aventures du gentleman cambrioleur.

"Lupin" (Netflix) ♥ ♥ ♥ Créée par George Kay et François Uzan (France|2021) Disponible sur Netflix à partir du 8 janvier Retrouvez toutes nos chroniques dans notre dossier L'Echo des séries

Arsène Lupin en héritage

Omar Sy, qui a clôturé 2020 en prêtant sa voix au personnage principal de "Soul", le dernier Pixar, n’incarne en fait pas ici le héros des romans Maurice Leblanc, mais Assane Diop, récemment embauché comme agent d’entretien au Musée du Louvre. Si ce nouvel emploi lui permet d’assurer financièrement, faute de mieux, son rôle de père, il est aussi l’occasion d’une vengeance longuement préparée, et qui servira de fil conducteur aux cinq épisodes composant la première partie de la série.

Il y a 25 ans, alors qu’Assane était enfant, son père est mort après avoir été accusé d’un crime qu’il n’a pas commis: le vol d’un somptueux collier ayant appartenu à Marie-Antoinette. Or ledit bijou, sur le point d’être mis aux enchères, est pour quelques jours exposé dans l’une des salles du musée parisien: l’occasion rêvée pour le dérober. Pour mener son plan à bien, Assane sait qu’il doit ruser, comme le personnage du dernier livre que lui ait offert son père et qu’il utilise comme un mode d’emploi: "Arsène Lupin, gentleman-cambrioleur".

Si certaines ficelles sont un peu grosses et le récit par moments maladroit, "Lupin" est une vraie bonne surprise. Les trois épisodes disponibles à la critique laissent peu de temps morts, passent du grave au léger avec souplesse, campent efficacement les personnages… Bref, "Lupin" confirme la tendance: la série française se prend enfin au sérieux.

Laboratoire de création

Netflix annonçait il y a un an l’ouverture d’un nouveau siège à Paris, signant en même temps son investissement dans la production originale française. S’associer au bulldozer Netflix est l’une des façons pour la création made in France de s’aventurer hors de sa zone de confort, soit au-delà des séries nanars qui ont autrefois peuplé le câble, et dont la seule alternative longtemps envisagée semblait être de tristes tentatives de copier les productions américaines.

100 millions € L'apport de Netflix destiné à financer vingt productions hexagonales sur l’année 2020.

Avec un apport de cent millions d’euros destiné à financer vingt productions hexagonales sur l’année 2020, on a connu pire comme terrain de jeu que celui proposé par Netflix. Fidèle à sa stratégie qui veut proposer du contenu spécifique par type de public, plutôt que de miser sur des productions qui plairont au plus grand nombre, la plateforme annonçait d’ailleurs d’emblée les règles: diversifier les genres et les récits.

Avec des degrés d’intérêt et de qualité variables, les séries françaises originales Netflix s’aventurent vers la science-fiction ("Osmosis"), le récit historique (la navrante "Révolution"), la comédie romantique ("Plan cœur") ou encore la comédie tout court (l’étonnamment réussie "Family Business", dont l’un des scénaristes, François Uzan, est d’ailleurs le cocréateur de "Lupin").

Butiner de la sorte représente un évident intérêt marketing pour Netflix, mais aussi un solide intérêt artistique, en fonctionnant comme une sorte de laboratoire de la création sérielle à la française, autorisant voire encourageant la prise de risques.

Dynamiques de pouvoir

Ainsi, si l’on est en droit de douter que cette production en chaîne et tous azimuts génère un chef-d’œuvre, les nouvelles séries françaises Netflix se permettent le luxe de l’expérimentation. "Lupin" en est un bon exemple, qui s’essaye avec succès à la série d’action, punchy et léchée, sans perdre la légèreté caractérisant son héros. Mais c’est également, en trame de fond, son propos sur le racisme français qui démarque le récit.

Plein d’audace et d’agilité comme son modèle, le Lupin d’Omar Sy se fond aussi dans le décor car il est noir, donc rendu invisible aux yeux des puissants. Agent d’entretien, livreur à vélo, Assane Diop se sait transparent, interchangeable, et en joue. Si les dynamiques de pouvoir dans le récit sont peu subtiles, elles ont le mérite d’être explicitées, à commencer par le choix d’un acteur noir pour raviver l’héritage d’un personnage traditionnellement blanc (n’en déplaise aux humoristes en mal de talent).