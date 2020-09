Malgré elle, "Utopia" use la pandémie jusqu’à la corde

À Chicago, cinq geeks qui échangent en ligne se rencontrent pour la première fois, à l’occasion de la nouvelle qu’ils n’osaient plus attendre: "Utopia", le deuxième tome du mystérieux roman graphique "Dystopia", aurait été retrouvé et mis aux enchères. S’il s’agit là d’une information cruciale, c’est parce que l’ouvrage permet, à qui fait preuve de suffisamment d’intelligence et de patience, de décrypter l’apparition des pires maladies qu’a connues l’humanité ces dernières décennies. Une violente course démarre alors, entre bienfaisance, vengeance et intérêts financiers, car mettre la main sur le nouveau volume offrirait les clés pour comprendre et combattre la nouvelle pandémie qui prend forme.