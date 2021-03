OVNI(s) | Ils viennent en amis

Voici le nouveau fleuron de Canal+ (Betv chez nous). Une série nationale de prestige mais il ne s'agit pas ici de polar marseillais, ni de comédie avec des influenceurs en vogue: on quitte les rassurants sentiers battus pour s’aventurer dans le monde de l’hommage et de l’absurde .

Ici, on en a pour son argent. Pour servir un humour absurde, qui s’insinue en vous à l’insu de votre plein gré, on a mis les petits plats dans les grands, avec des décors grandioses (majoritairement belges, puisque le tournage a eu lieu chez nous). Les années 70 resplendissent grâce aux voitures, aux bureaux, mais aussi à la musique, au rythme narratif et même aux psychologies. Et on s’attache aux personnages secondaires (la famille de Didier, ses collègues…) autant qu’aux témoins des manifestations non identifiées – qui nous font entrer en contact avec une autre forme d’intelligence, tellement savoureuse, disparue depuis: la France profonde.