"Patria" remet la question basque au centre

La pluie basque martèle les vitres de l’appartement que Txato s’apprête à quitter, et le sol de la rue calme où il sera bientôt abattu par balle, par des membres du groupe indépendantiste ETA. À travers la relation qui unit son épouse Bittori, et la meilleure amie de celle-ci Miren, "Patria" explore l’histoire récente du Pays basque, et le traumatisme laissé par des années de lutte armée et de violence terroriste. Les deux amies et leur famille respective nous permettent d’entrevoir les enjeux collectifs, mais aussi personnels, du climat politique tendu autour de la question séparatiste, alors qu’il ne s’est pas écoulé 10 ans depuis que l’ETA a annoncé un cessez-le-feu.