"Tell Me Your Secrets" joue à la bonne série

"Tell Me Your Secrets" avec Lily Rabe.

Dernière série originale d’Amazon Prime, le thriller dramatique "Tell Me Your Secrets" a tout d’une série de prestige, sauf l’essentiel : une intrigue qui fonctionne au format série.

Karen Miller, emprisonnée pour avoir supposément assisté son compagnon lors des terribles meurtres de 9 jeunes femmes, dit pourtant ne se souvenir de rien. Quand elle accepte l’opportunité de commencer une nouvelle vie au sein du programme de protection des témoins, Karen se retrouve dans un patelin de la Louisiane où elle ne connait rien ni personne. Pourtant, doucement, son passé semble l’y retrouver, et chaque personne qui l’entoure s’avère tirer son propre fardeau, sombre et mystérieux, qui se mêlera possiblement au sien.

"Tell Me Your Secrets" essaye de nous raconter énormément de choses en même temps.

Ce pitch vous semble inutilement vague et confus? Bienvenue dans "Tell Me Your Secrets". En 10 épisodes, la série, visiblement bardée de bonnes intentions, joue les premières de classe et marque quelques points importants: le casting est réussi (Lily Rabe et Amy Brenneman, les deux leads féminins, sont excellentes), l’esthétique est consciencieuse et souvent belle, les intrigues font émerger des questions potentiellement fascinantes.

Mais "Tell Me Your Secrets" essaye de nous raconter énormément de choses en même temps, gavant chaque épisode de ce qui suffirait à la saison entière. Si l’attrait initial est justifié, la pelote narrative qu’est "Tell Me Your Secrets" testera probablement votre résistance au découragement.

Bande-annonce "Tell Me Your Secrets"