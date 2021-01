"The Good Lord Bird" complexifie le sauveur blanc

"Quel beau pays" murmure John Brown, barbe hirsute, cheveux en bataille, peau abîmée et yeux perçants, juste avant qu’on lui passe la corde au cou. Prédicateur ardent et défenseur radical de la fin de l’esclavage, John Brown (Ethan Hawke, saisissant), est pour beaucoup celui qui aura allumé la mèche de la guerre de Sécession , lorsqu’il organise un raid de l’arsenal de Harper Ferry, en 1859.

Destiné à initier l’insurrection des esclaves noirs, l’opération est le point d’orgue du récit , que nous vivons à travers le regard du personnage (fictif, lui) d’Henry Shackleford ( Joshua Caleb Johnson ), dit Little Onion, jeune esclave de 12 ans libéré plus ou moins accidentellement par Brown dès le premier épisode.

Adaptée du roman de 2013 de l’auteur afro-américain James McBride, passé producteur exécutif pour l’occasion, "The Good Lord Bird" est une série étonnamment drôle, puissante, furieusement chaotique, qui ne concède rien tout en faisant preuve d’une finesse troublante: violent et profondément humain, théâtral et touchant, John Brown incarne aussi le sauveur blanc menant une croisade en ses propres termes, parfois jusqu’à l’absurde. Si l’exaltation de "The Good Lord Bird" est par moments envahissante, elle nous rappelle aussi que les idéaux sont avant tout des actes.