"The Mosquito Coast", série d’ambiance

En adaptant le best-seller de Paul Theroux, Apple TV+ nous sert dès ce vendredi une série palpitante au propos flou. De quoi être un peu essoufflé·e.

Allie Fox (Justin Theroux) est un inventeur génial et surdoué, mais profondément écœuré du capitalisme effréné des USA et la technosurveillance qui l’accompagne (prenez une seconde pour goûter la douce ironie de cette série diffusée sur la chaîne d’Apple). Pour de mystérieuses raisons, Allie impose une vie précaire au Mexique à sa femme et ses deux enfants, jusqu’au jour où, soudainement et tout aussi mystérieusement, la famille se voit contrainte de prendre la fuite pour échapper au gouvernement américain qui la pourchasse depuis des années, et l’a finalement retrouvée.

Justin Theroux (neveu de Paul Theroux, l’auteur du roman duquel est adaptée la série) mène l’aventure avec conviction et impressionne dans son rôle de père excentrique, mari amoureux et tête pensante de la cavale. L’histoire nous fait bondir avec les personnages de lieu en lieu, happés par la tension de la course-poursuite, les questions qu’elle soulève, les réponses qui se font attendre… et attendre, et attendre.

Bande-annonce "Mosquito Coast"