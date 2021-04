"The Nevers", électrisante échappatoire

Un beau jour de 1896, Londres est le théâtre d’un événement mystérieux: par une force inexplicable, des dizaines de femmes (et quelques hommes) acquièrent soudainement des pouvoirs paranormaux. Trois ans plus tard, quand nous entrons dans l’histoire, une faction terroriste a émergé parmi celles et ceux qu’on appelle désormais "The Touched". Tuant, volant et kidnappant, le petit groupe nourrit la peur envers les manifestations paranormales, et fournit une excuse en or aux pouvoirs officiels, qui entendent bien se débarrasser de celles qu’ils considèrent comme des aberrations.