"The Serpent", l’intensité sans effroi

BBC One et Netflix s’allient pour nous proposer une énième histoire de serial killer, à l’élégance flamboyante, mais au propos insuffisant.

Thriller de la BBC dont les droits à l’international ont été rachetés par Netflix, "The Serpent" déplie son histoire en 8 épisodes de 60 minutes, à l’esthétique glamour et nostalgique. La série excelle en effet à nous transmettre une ambiance, à poser l’atmosphère à la fois festive du Bangkok hippie vu par les Occidentaux, et glaciale dans le regard de Sobhraj (Tahar Rahim) et sa compagne (Jenna Coleman, qu’on essaye absurdement de faire passer pour francophone).