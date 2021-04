"The Trial of Christine Keeler", une perspective fraîche

"The Trial of Christine Keeler".

Dans un bain de nostalgie des sixties, "The Trial of Christine Keeler" rafraîchit le scandale de l’affaire Profumo qui avait secoué l’establishment anglais.

Sortie de sa bourgade, de sa classe ouvrière et par la même occasion de son début de vie chaotique, Christine est partie pour la grande ville, Londres. Au fil de ses jobs et de ses rencontres, elle côtoie bientôt les hautes sphères de la société anglaise, jusqu’au secrétaire d’État à la Guerre John Profumo (Ben Miles). Dans le contexte politique de l’époque pour le moins tendu, la brève aventure qu’ils partageront entrainera Christine dans des ramifications qui vont largement la dépasser, et donner lieu à l’un des scandales les plus retentissants de la décennie: l’affaire Profumo.

"La série nous conte ce récit d’une perspective rarement valorisée, celle de Keeler elle-même."

L’intérêt des services secrets, la liaison extra-conjugale, les liens par ricochets avec un possible espion russe, et au centre: Christine Keeler, 19 ans, mannequin, dont on ne sait jamais tout à fait à quel point elle joue consciemment des rouages qui l’entourent. C’est tout l’intérêt de la série, qui nous conte ce récit d’une perspective rarement valorisée, celle de Keeler elle-même.

