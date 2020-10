"The Undoing", un polar efficace

Manhattan, Upper East Side, duplex flamboyants, manucures fraîches, rires cristallins. Grace (Nicole Kidman) et Jonathan Fraser (Hugh Grant) bataillent avec leur fils Henry sur les raisons d’avoir, ou ne pas avoir de chien à la maison. Une dispute qui n’en est pas une, et dont on devine pourtant qu’elle constitue le plus haut point de tension familiale. Bref, les Fraser sont très riches, très beaux, et très épanouis.