"The Wilds", l’addiction bienvenue

Neuf filles de 17 ans se rencontrent dans l’avion les menant vers une retraite thérapeutique à Hawaï , censée les aider à gérer les affres de l’adolescence. Mais le séjour prend un tour inattendu quand l’avion perd de l’altitude et pique en pleine mer . Sans souvenir du crash, le groupe se réveille sur une île déserte et comprend rapidement qu’il va falloir faire avec les moyens du bord pour survivre jusqu’à l’arrivée des secours. À moins qu’il ne s’agisse pas d’un accident.

Si l’on ne parle aujourd’hui de "Lost" qu’en sa qualité d’exemple de fin ratée, force est de constater que peu de séries survivalistes nous ont fait vibrer depuis. À ce titre, "The Wilds" se défend bien. Avec sa construction en flashbacks (nous oscillons entre l’île déserte et chaque survivante expliquant sa version des faits après leur sauvetage) et son casting globalement convaincant, "The Wilds" marque quelques points, mais pas suffisamment pour se détacher.