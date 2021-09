"Anne Boleyn" change de perspective

Un avantage que présentent les séries historiques est le plaisir réconfortant de connaître la fin de l’histoire. "Anne Boleyn" ouvre sa minisérie en se permettant donc le spoiler: "Anne est la femme la plus puissante d’Angleterre. Il lui reste cinq mois à vivre." Toute la virtuosité de la création consiste alors à susciter l’intérêt pour un récit familier , un pari tenu pour les trois épisodes de la production anglaise qui proposent une version dont Henri VIII n’est pas le héros.

Le fait que cette minisérie n’est pas un documentaire semble avoir échappé à certains, provoquant les remous dont les réseaux sociaux ont le secret quant au rôle de la reine (blanche) tenu par l’actrice (noire) Jodie Turner-Smith. Or la fiction a précisément pour objet l’imaginaire, et pour objectif notoire la réflexion: ce choix de casting respecte et met à profit la nature de la fiction.