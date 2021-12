"Beartown" examine la culture du viol

Accompagné de sa famille, un ex-champion de hockey revient dans le patelin suédois de Beartown. Star locale, Peter Andersson avait à l’époque réalisé le rêve de tous les gamins du coin : être repéré après des années d’entraînement, quitter les lieux et intégrer l’équipe nationale de hockey. Après que sa carrière a explosé en plein vol pour d’obscures raisons, Peter est de retour pour entraîner l’équipe de futurs espoirs du hockey, fierté de la ville mais en déclin depuis plusieurs années. Alors que toute la famille trouve ses marques à Beartown, Maya, la fille de Peter, est victime d’un viol pendant une soirée étudiante. Et c’est soudainement toute la ville qui révèle ses troubles.

Avec toute la force de frappe de la fiction suédoise (et de HBO Europe), "Beartown" impose un style froid et cru, sans jamais oublier d’être captivante. Si l’intrigue est limpide, ses enjeux émergent au fil de la série avec beaucoup de subtilité et de façon tentaculaire, jetant des ponts entre les valeurs qui colorent le sport de haut niveau, les symptômes d’une bourgade dont l’une des perspectives privilégiées est la fuite et un sexisme plus ou moins difficile à identifier, et à déboulonner.