"Central Park", une bulle d'air estivale

L’été s’installe et chaque année à la même époque, la cadence des sorties séries lève le pied pour préparer les munitions de la rentrée. Ainsi, dans semaine peu exaltante, Netflix semble vouloir garder un semblant de rythme, mais la qualité trahit l’essoufflement de fin d’année . Notons tout de même pour la beauté du geste la relativement prometteuse (surtout pour un public de jeunes adultes) "Young Royals" , romance hype et gay qui sortira demain, ou encore "Ray" , adaptation passable de 4 nouvelles de l’écrivain et réalisateur bengali Satyajit Ray, débarquée il y a quelques jours.

Une petite bouffée d’oxygène est pourtant à trouver du côté d’Apple tv+, qui vient de sortir la deuxième saison de sa série animée "Central Park", toujours aussi réjouissante. La série suit les tribulations d’Owen, qui veille à la bonne tenue quotidienne du célèbre parc new-yorkais, et de sa famille. Ponctuée par de réguliers numéros musicaux et bardée de grands noms du média série à la doublure des personnages (Kathryn Hahn, Kristen Bell ou encore Tituss Burgess), "Central Park" ne paye pas de mine mais assure le show en proposant une série touchante, légère et drôle, tout en donnant l’impression que c’est l’exercice le plus simple qui soit. De quoi se mettre en jambes pour un été largement mérité.