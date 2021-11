"Cowboy Bebop" retrouve son charme fou

Dans les années 2070, tandis que la Terre n'est plus habitable et que la race humaine a colonisé différentes planètes, un vaisseau fend l'espace interstellaire: le Bebop . À son bord, Spike, Jet Black et Faye Valentine, forment un trio de ceux qu'on appelle les cow-boys, des chasseurs de primes, toujours avides du prochain criminel à saisir, ou plutôt de la coquette somme que promet chaque capture.

Ce pitch, c'est celui de "Cowboy Bebop", un animé de Shin'ichirō Watanabe qui, à sa sortie en 1998, a fait trembler les murs de l'animation japonaise avec son tapis de jazz, une esthétique cyberpunk agile et des personnages pétris de mystère et d’un charme incontestable. Autant dire que l'annonce de Netflix d'une adaptation filmée de ce monument a fait grincer quelques dents.

La série elle-même semble un peu effrayée par ses propres attentes et prend quelques épisodes pour trouver la fréquence juste et faire de cette adaptation un hommage réussi plutôt qu'une copie vouée à l’échec. "Cowboy Bebop" n'est pas convaincante en tout point, mais peut compter sur un casting réussi et une délicieuse impétuosité. Sans l'égaler, "Cowboy Bebop" capture finalement l’essence de son original et, sur une trame rétrofuturiste entre film noir et science-fiction, nous balance du style, du mordant et du cœur.